Москва, 15 июня, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Объективные данные говорят о преодолении рецессии в российской экономике и начале роста. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая 15 июня на первый вопрос прямой линии, касавшийся экономического кризиса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам главы государства, жителям России пока сложно ощутить рост экономики на себе, так как ее падения было очень значительным. За четыре месяца рост ВВП составил 0,7%, добавил Путин.

Президент признался, что, говоря об экономическом кризисе, очень хочется обнадежить людей позитивным сигналом, однако остается и беспокойство — вдруг произойдет сбой.

«Но мы должны основываться, разумеется, делая выводы подобного рода, на объективных данных — о чем говорят объективные данные: они говорят о том, что рецессия в российской экономике преодолена», — отметил Путин. — «И мы перешли к периоду роста».

Вместе с тем реальные доходы населения на протяжении последних лет снижались, и в России увеличилось число людей, находящихся за чертой бедности, добавил президент. Наиболее удручающая в этом смысле картина наблюдалась в начале и середине 1990-х годов — тогда доходы ниже прожиточного минимума получала почти треть населения, около 40 млн человек, напомнил Путин. Сейчас доля таких людей составляет около 13%.

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