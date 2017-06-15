Санкт-Петербург, 15 июня, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Сборная России обязана хотя бы выйти из группы на Кубке конфедераций, который откроется матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня. Об этом заявил 15 июня нападающий «Зенита», посол предстоящего турнира Александр Кержаков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Домашние стены должны помочь сборной России на Кубке конфедераций, убежден форвард.

«Болельщики, я уверен, станут двенадцатым игроком нашей сборной. Естественно, как бы грустно это ни звучало, фаворитом сборная России сейчас не считается, как не считается она фаворитом и предстоящего Чемпионата мира. Но я уверен, что благодаря огромной самоотдаче, которую показывают ребята в последних матчах, плюс поддержке болельщиков поможет нашей сборной достичь хороших результатов, предподнести кому-то сюрприз, может быть», — сказал Кержаков.

На ближайшем турнире, считает форвард, российская команда должна как минимум выйти из группы, где компанию ей составляют Новая Зеландия, Мексика и Португалия.

«Не открою Америку, если скажу, что мы все ждем победы в первом матче. А потом — не обижая новозеландцев — у нас два более серьезных соперника, Португалия и Месксика, и там уже развернется борьба за выход из группы», — сказал футболист.

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