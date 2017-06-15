Магас, 15 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Директор школы в ингушском селе Барсуки Али Джамбулатов лишился должности за допущенные им в ходе ЕГЭ нарушения. Директор пытался оказывать помощь при сдаче учениками его школы экзамена по математике.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Директор не просто освобожден от занимаемой должности, он лишился права вообще вести педагогическую деятельность и занимать руководящие посты, пишет «Интерфакс-ЮГ».

Глава Ингушетии, посетив пункт проведения экзамена по русскому языку в данной школе, захотел лично убедиться в том, как организован процесс сдачи. Комментируя увольнение директора после предыдущего экзамена по математике, Юнус-Бек Евкуров сказал:

«Каждый выпускник должен сам сдавать экзамен. Помогать надо было до, а не во время проведения испытаний. Просто ему заранее надо было составить список тех, в ком он уверен, кому нужно подтянуться и тех, с кем надо работать индивидуально, предупредив родителей. А он решил организовать помощь. Получилось, что, помогая одним, он ущемлял права других, которые стараются сдать экзамен самостоятельно, своими знаниями».

Стоит отметить, что, по словам министра образования и науки РИ Юсупа Костоева, в целом экзаменационная кампания в Ингушетии проходит на хорошем организационном уровне. Количество нарушений со стороны участников ЕГЭ в 2017 году сократилось в три раза по сравнению с 2016 годом. Не зафиксировано и утечек экзаменационных заданий.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году выпускники Ингушетии продемонстрировали результаты на 10% выше, чем в 2016 году. Так, средний балл по русскому языку по республике составил 49, что на пять баллов выше, чем в 2015 году. Минимальный порог по математике преодолели 80,8% школьников.

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