За нарушения на ЕГЭ в Ингушетии уволили директора школы
Магас, 15 июня, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Директор школы в ингушском селе Барсуки Али Джамбулатов лишился должности за допущенные им в ходе ЕГЭ нарушения. Директор пытался оказывать помощь при сдаче учениками его школы экзамена по математике.
Директор не просто освобожден от занимаемой должности, он лишился права вообще вести педагогическую деятельность и занимать руководящие посты, пишет «Интерфакс-ЮГ».
Глава Ингушетии, посетив пункт проведения экзамена по русскому языку в данной школе, захотел лично убедиться в том, как организован процесс сдачи. Комментируя увольнение директора после предыдущего экзамена по математике, Юнус-Бек Евкуров сказал:
«Каждый выпускник должен сам сдавать экзамен. Помогать надо было до, а не во время проведения испытаний. Просто ему заранее надо было составить список тех, в ком он уверен, кому нужно подтянуться и тех, с кем надо работать индивидуально, предупредив родителей. А он решил организовать помощь. Получилось, что, помогая одним, он ущемлял права других, которые стараются сдать экзамен самостоятельно, своими знаниями».
Стоит отметить, что, по словам министра образования и науки РИ Юсупа Костоева, в целом экзаменационная кампания в Ингушетии проходит на хорошем организационном уровне. Количество нарушений со стороны участников ЕГЭ в 2017 году сократилось в три раза по сравнению с 2016 годом. Не зафиксировано и утечек экзаменационных заданий.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году выпускники Ингушетии продемонстрировали результаты на 10% выше, чем в 2016 году. Так, средний балл по русскому языку по республике составил 49, что на пять баллов выше, чем в 2015 году. Минимальный порог по математике преодолели 80,8% школьников.
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