Ростов-на-Дону, 15 июня, 2017, 12:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону у здания городской поликлиники №16 в Северном микрорайоне произошла давка. Пенсионеры чуть не покалечили друг друга в очереди за талоном, дающим право записаться на приём к узкому специалисту. Подтверждающее видео уже выложено в социальных сетях.

Rostov-gorod.ru Поликлиника №16 в Ростове-на-Дону

Как пишет сетевое издание «Блокнот-Ростов-на-Дону», старики попали в давку утром 14 июня. И такая ситуация происходит еженедельно.

«Толпа пенсионеров берет на абордаж двери поликлиники, чтобы занять очередь в регистратуру и записаться на приём к узким специалистам через специальные терминалы. Бедные пожилые люди вынуждены устраивать ночные дежурства, чтобы выстоять и все-таки попасть к врачу. Они нервничают, ругаются, толкаются… Страшное зрелище. И так происходит уже много лет, никаких изменений по улучшению и упрощению процедуры записи нет», — цитирует издание очевидца событий.

ИА REGNUM в городской администрации проинформировали, что данный случай стал поводом для проведения выездной проверки. При этом уточнятся, что медучреждение — единственная взрослая поликлиника в одном из самых крупных по численности населения районов города-миллионника — Ворошиловском.

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Главный врач поликлиники №16 Дмитрий Стогниев подтвердил, что пациенты, желающие записаться на приём к узким специалистам, действительно нередко приходят в поликлинику до её открытия. После 7:00 все они попадают в холл регистратуры, где отрегулирована система электронной очереди. Но если, к примеру, пенсионеру не удается самому получить талон, он может обратиться к дежурному администратору.

«У нас существуют все возможные формы записи пациентов к врачу — через интернет, через инфоматы, по телефону, при личном обращении к регистратору — при отсутствии регистрации в системе ЕГИСЗ. У нас есть также два информационных киоска, где пациента могут записать в единую систему», — сообщил Стогниев.

По его сведениям, ежедневно через интернет к врачам записываются более 500 человек. Для пожилых людей предназначается работа информационных киосков с 7:00 до 20:00. Кроме того, работники регистратуры помогают пациентам пользоваться инфоматом. Главврач назвал срок ожидания оказания помощи узкого специалиста — 14 дней. Это связано с дефицитом кадров. В этом случае пациентов отправляют в филиал КДЦ «Здоровье».

Заместитель начальника управления здравоохранения города Ольга Барладян призвала руководство поликлиники активизировать работу по привлечению большего числа пациентов к возможностям записи через интернет и информировать стариков о различных формах записи на прием к узким специалистам.

Официальный ответ от городских властей вызвал несколько вопросов. Во-первых, давка в очереди — это выдуманная проблема и на самом деле всё хорошо? Или проблема всё-таки существует? Но тогда в этой связи открытым остается вопрос, будут ли медики обучать пенсионеров компьютерной грамотности?