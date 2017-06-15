Москва, 15 июня, 2017, 12:12 — ИА Регнум. Счетная палата по итогам 2016 года зафиксировала 3845 нарушений на общую сумму 965,8 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Kremlin.ru Татьяна Алексеевна Голикова

«По сравнению с уровнем 2015 года рост на 8,7% по сумме и на 11,6% по количеству», — рассказала Голикова.

По ее словам, основные нарушения допускаются при формировании и исполнении бюджета, а также в процессе госзакупок.

«По результатам 2016 года наибольшее количество нарушений было у ликвидированного Федерального космического агентства, затем Федерального агентства по управлению госимуществом и агентства по техническому регулированию и метрологии», — подчеркнула Голикова.

Между тем, глава Счетной палаты с сожалением отметила, что по итогам работы с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, возросло количество уголовных дел, которые возбуждаются по запросам Счетной палаты.

«В 2016 году количество решений о возбуждении уголовного дела возросло в 3 раза и составило 45 уголовных дел», — рассказала Голикова.

По ее словам, Генпрокуратура изучила материалы Счетной палаты и вынесла 264 представления об устранении нарушений закона. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечено 150 должностных лиц. С 2015 года этот показатель вырос в два раза.