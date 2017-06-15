Москва, 15 июня, 2017, 12:03 — ИА Регнум. С фигурантов так называемого дела «Кировлеса» Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева может быть взыскана компенсация в размере более чем 16 млн рублей в счет причиненного ущерба. Об этом 15 июня сообщают «Известия».

George Hodan Иск в суд

Соответствующий иск поступил от госкомпании «Кировлес» в Никулинский суд Москвы. Как пояснила пресс-секретарь суда Алена Самоходкина, обращение принято к производству.

В иске «Кировлеса» указано требование о взыскании с Алексея Навального и других ответчиков 16 165 826 рублей 65 копеек материального ущерба, который был причинен предприятию в результате их преступлений. Досудебная подготовка по делу состоится 29 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были признаны виновными в хищении имущества кировского государственного предприятия «Кировлес» и получили соответственно пять и четыре года лишения свободы условно. 3 мая 2017 года Кировский областной суд признал законным приговор Навальному, ранее вынесенный по делу «Кировлеса».

14 июня председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о том, что оппозиционный деятель Алексей Навальный, позиционирующий себя кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года, не будет зарегистрирован в таком качестве. По ее словам, этого не произойдет из-за судимости Навального.

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