Москва, 15 июня, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Ростуризму в 2016 году было предусмотрено 3,6 млрд рублей на создание туристических кластеров в рамках ФЦП «Развитие туризма». Освоение средств составило 99,6%. Из 16 туристско-рекреационных кластеров, предусмотренных к завершению на начало 2016 года в полном объеме не завершен ни один. Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Minsvyaz.ru Здание Счётной палаты Российской Федерации

Из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры, подлежащих вводу в 2016 г., введено только 11 (44%). Из 97 объектов туристской инфраструктуры, подлежащих вводу инвесторами, не введены 29. В основном по причинам нарушения сроков подрядчиками.

Кроме того, проверка показала, что субсидии на реализацию мероприятий ФЦП предоставлялись регионам России с нарушениями.

Кроме того, Ростуризмом не были приняты меры по возврату в доход федерального бюджета (до 1 июня 2016 г.) средств из региональных бюджетов в сумме более 182 млн рублей в связи с недостижением показателей результативности использования субсидий.

В нарушение Методики оценки результативности и эффективности ФЦП «Развитие туризма», утвержденной правительством РФ, Ростуризмом не проводилась ежегодная оценка программы за 2016 год на основе использования системы целевых индикаторов и показателей.

Данные отчетности Ростуризма о ходе выполнения ФЦП «Развитие туризма» за 2016 год, направленной в Минэкономразвития, недостоверны в части объема финансирования из бюджетов субъектов РФ и за счет внебюджетных источников.

Также отмечены нарушения законодательства о контрактной системе, допущенные Ростуризмом при исполнении государственных контрактов.

Счетная палата РФ направит представление в Ростуризм, информация — в Минфин и Генеральную прокуратуру РФ, заключение — в палаты Федерального Собрания.

Как сообщало ИА REGNUM, в России действует федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)», мероприятия которой направлены на развитие внутреннего туристско-рекреационного комплекса страны. В частности, р рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина и правительства предусматривается реализация мероприятий по созданию туристских кластеров в России.