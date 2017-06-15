Минск, 15 июня, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Режим свободного перемещения граждан России и Белоруссии между двумя странами планируется сохранить, заявил 15 июня госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота в ходе сессии парламентского собрания Союзного государства в Минске, сообщают «Белорусские новости».

Grani-msk Граница между Россией и Белоруссией

По его словам, Россия обеспечит все условия, чтобы сохранить свободный порядок перемещения граждан России и Белоруссии между странами.

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«В последние дни предприняты решительные меры для того, чтобы сохранить тот порядок, который был и ранее», — сказал Рапота.

Он также добавил, что вопрос о сохранении режима свободного перемещения между двумя странами возник в связи с «некоторыми сложностями» после перевода белорусских рейсов в Россию в международные терминалы российских аэропортов.

Госсекретарь Союзного государства отметил, что во время чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России в 2018 году, между двумя странами не планируется ввод новых ограничений на перемещение.

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«Наоборот, сейчас прорабатывается вопрос обеспечения еще большей свободы передвижения для граждан третьих стран, <…> в каких-то ситуациях достаточно будет просто показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы пересечь границу», — подчеркнул политик.

Напомним, Белоруссия ввела с 12 февраля 2017 года безвизовый пятидневный режим с 80 государствами без согласования с Россией. В результате Москва была вынуждена создать пограничную зону на российско-белорусской границе, чтобы пресечь попытки незаконной миграции, провоза контрабанды и наркотиков из Белоруссии третьими лицами.