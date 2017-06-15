Орел, 15 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. Власти Орла обещают решить проблему жильцов аварийного двухэтажного дома на улице 1-я Курская, ранее записавших обращение к президенту Владимиру Путину. Накануне, 14 июня, глава администрации города Андрей Усиков встретился с жильцами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Сегодня, 15 июня, состоится прямая линия президента Владимира Путина — традиционно вопросы президенту поступают из всех российских регионов. Свое видеообращение записали и жители Орла — жильцы двухэтажного дома по ул. 1-я Курская, 99а, его показали по «Первому каналу».

Губернатор Орловской области Вадим Потомский дал поручение разобраться в ситуации на месте. 14 июня глава администрации города Андрей Усиков встретился с собственниками и нанимателями квартир по этому адресу.

Дом, о котором идет речь, был признан был признан аварийным в 2013 году. Согласно закону, в программу по расселению ветхого и аварийного жилья вошли только жилые дома, признанными таковыми до 1 января 2012 года — эта программа завершается к 1 сентября этого года.

А вот формирование новой программы расселения, по предварительным данным, оказалось замороженным, сообщили в горадминистрации. В данный момент идет обсуждение вопроса о ее продолжении. Регионы, в том числе и Орловская область, активно выступают за это на федеральном уровне, однако окончательного решения пока не принято.

Есть и другая возможность — в регионе реализуется программа развития застроенных территорий. По этой программе в областном центре уже расселен 21 дом: застройщику предоставляется участок земли, где он проводит работы по сносу аварийных домов и строит свои объекты. При этом жителям аварийных домов он предоставляет новое жилье.

«Сегодня мы активно работаем с двумя застройщиками — это компании «ГРИНН» и «Зенит», — отметил Андрей Усиков на встрече с жителями дома по ул. 1-я Курская, 99а. — Однако развитием участка, на котором находится ваш дом, заинтересовался новый инвестор. С ним ведутся переговоры, сейчас прорабатываются экономические аспекты. Но работы по сносу и расселению дома, скорее всего, начнутся уже в этом году».

Детали и сроки реализации проекта в администрации обещают сообщить на следующей неделе — глава администрации должен снова встретиться с жителями.