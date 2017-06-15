Строительство перинатальных центров вызывает тревогу у главы Счетной палаты
Москва, 15 июня, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Субъекты РФ в 2016 году не смогли реализовать задачу по постройке 32 перинатальных центров и программа вряд ли будет реализована в 2017 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 июня, об этом заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в ходе рассмотрения отчета о работе палаты за 2016 год в Госдуме.
«32 перинатальных центра не были введены, из них были введены только 12. Сейчас сроки стоят на 2017 года, на это направлены 83 млрд рублей, но, скорее всего, сроки будут не выполнены», — рассказала Голикова.
Впрочем, указала она, в процессе контроля Счетная палата отметила несколько нарушений финансирования программы.
«Мы видим, что на цели, не связанные со строительством перинатальных центров, отвлечена достаточно большая сумма средств. Мы ее пока оцениваем в 6,7 млрд рублей», — рассказала Голикова.
По ее словам, если говорить про строительство и ввод центров в эксплуатацию, то некоторые из регионов «вызывают тревогу» у Счетной палаты. Так, например, в республике Карелия уровень выполнения строительно-монтажных работ выполнен на 49%, в Ленинградской области — на 32%, в Смоленской области — на 40%, в Тамбовской области — на 36%.
«Кроме того, в красноярском крае был пересмотр стоимости более чем на 700 млн рублей, а на 1 мая проводились работы ниже нулевой отметки каркаса здания. Мы не видим возможности ввода в 2017 году», — рассказала Голикова.