Нижний Новгород, 15 июня, 2017, 11:14 — ИА Регнум. Как сообщает «КоммерсантЪ», Ростехнадзор выяснил, что в нарушение проектной документации строители крепят элементы металлических конструкций крыши не соединительными устройствами шарнирного типа американской компании Macalloy, а используют «высокопрочные болты с контролируемым натяжением».

Андрей Репин ИА REGNUM Стадион «Нижний Новгород»

Госзаказчик стадиона с выводами Ростехнадзора не согласился. Однако областной арбитражный суд признал «Спорт-Инжиниринг» нарушителем «обязательных требований в области строительства и стройматериалов» по ст. 9.4 КоАП РФ, наложив на госкомпанию административный штраф в размере 700 тыс. руб. за повторно выявленное правонарушение.

До момента вступления судебного решения в законную силу в «Спорт-Инжиниринг» отказались отвечать на вопросы о причинах замены крепежа и о том, как она может повлиять на прочность соединения конструкций покрытия стадиона. В Ростехнадзоре также отказались от комментариев, сообщив, что они «не освещают надзорную деятельность по объектам ЧМ-2018».

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По данным издания, Ростехнадзор уже прдъявлял претензии к качеству и внешнему виду монолитных железобетонных конструкций стадиона, на которых были зафиксировали раковины, сколы и неровности сверх нормативных 5 см, участки неуплотненного и непровибрированного бетона, отклонения от прямолинейности. При бетонировании наклонной балки одной из трибун строители использовали бетон с более низкими марками прочности, морозостойкости и водонепроницаемости.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород готовится к Чемпионату мира

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«Спорт-Инжиниринг» которого Ростехнадзор сначала хотел привлечь к административной ответственности, в суде доказал, что ответственность за выявленные недостатки несут строители. В итоге административный штраф в размере 300 тыс. рублей был наложен на генподрядчика АО «Стройтрансгаз», который сумел устранить часть недостатков.

В свою очередь «Спорт-Инжиниринг», которого надзорный орган начал привлекать к административной ответственности, просит признать недействительным и отменить очередное предписание Ростехнадзора об устранении нарушений при строительстве стадиона, выданное в апреле.

Как сообщал ИА REGNUM, в 2018 году в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала.

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Главным объектом подготовки к чемпионату является строящийся стадион на 45 тыс. мест. Государственным заказчиком в отношении объекта является министерство спорта Российской Федерации, застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком — ОАО «Стройтрансгаз».

Изначально сметная стоимость строительства составляла около 15 млрд рублей. Контролирующий «Стройтрансгаз» бизнесмен Геннадий Тимченко летом 2014 года заявил, что его не устраивает такая цена. Он заявлял, что цены на строительство должны быть пересмотрены.

В противном случае Тимченко обещал отказаться от реализации проекта.

В октябре 2014 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 17 млрд рублей на строительство стадиона в Нижнем Новгороде.