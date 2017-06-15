Москва, 15 июня, 2017, 11:04 — ИА Регнум. На «Прямую линию с Владимиром Путиным» поступило около 1,87 млн обращений с различными вопросами, сообщает телеканал «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Из них более половины были заданы по телефону, еще 370 тыс. — путем смс, 280 тысяч обращений были направлены посредством социальных сетей.

При этом вопросы поступают не только из России, но и из-за рубежа. По словам сотрудников колл-центра, есть и запомнившиеся им вопросы.

Так, девушка, инвалид детства, спела для президента песню, а совсем маленькая девочка попросила президента РФ помочь найти старый самовар своего болеющего дедушки, который ему очень дорог.

«Прямая линия» с президентом РФ выйдет в эфир в 12:00 мск, ее будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Традиционно «Прямая линия» начинается с подведения итогов года. В разные годы задавались вопросы об актуальных происшествиях и ситуациях, также регулярно спрашивают о социальных проблемах, жилье, ЖКХ, проблемах регионов.

В ходе предыдущей программы в 2016 году в адрес президента РФ поступило 3 млн вопросов. Глава государства ответил на 80.