Астана, 15 июня, 2017, 10:11 — ИА Регнум. Один человек погиб и один госпитализирован вследствие пожара, который возник после падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06». Об этом сегодня, 15 июня, сообщилРуслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан.

Mil.ru Союз 2.1а

Пожар произошел в зоне запланированного падения — в 20 км в юго-западном направлении от села Талап Улытауского района Карагандинской области. Сообщение о возгорании поступило 14 июня в 18 часов 04 минуты от Управления по чрезвычайным ситуациям города Джезказгана.

«В 20 км в юго-западном направлении от села Талап Улытауского района вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06» в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы. На месте пожара работают силы и средства Базы №1 АО ВПК «НПО «Машиностроение» Российской Федерации в количестве 5 единиц техники, дополнительно привлекут еще 3 единицы техники, помощь не требуется», — указывалось в тексте сообщения.

Но в 19 часов 25 минут поступило второе сообщение, уже от жителя села Талап. В нем сообщалось о пожаре в степи в районе трассы Джезказган-Кзыл-Орда на отметке 40 км от города Джезказган.

«По данному сообщению в 19 час. 27 мин. принято решение направить силы и средства дежурной смены Службы пожаротушения, расстояние до места пожара ориентировочно 40 км», — сообщает официальный представитель Комитета по ЧС.

По оценке пожарных, прибывших на место тушения пожара, длина фронта пожара составила 15 км, скорость ветра — 15−20 м/секунд, направление — юго-западное. Пожар был локализован в 01:20, а ликвидирован в 03:31 (15 июня).

«В ликвидации пожара также были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе пожарные и специальная техника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, АО «Өрт сөндіруші» КЧС МВД РК, местные исполнительные органы, силы и средства Базы №1 АО ВПК «НПО «Машиностроение» РФ», — проинформировал Руслан Иманкулов.

О пострадавших сообщается следующее:«В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей».

Чуть позже стало известно, что погибший был водителем «Камаза» и являлся сотрудником российского предприятия «НПО машиностроения».

Ситуацию также прокомментировал заместитель председателя Аэрокосмического комитета Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Галымжан Данбаев. Он сообщил, что ответственность за работу по отделяющимся частям ракеты-носителя несет российское предприятие «НПО машиностроения». Он также подтвердил, что отделяющиеся части ракеты упали в заданном районе.

«Боковые части «Союза» падают на землю раскаленными, был сильный ветер, что и стало причиной пожара в степи. Детали ЧП выясняются, ликвидацией пожара занимаются представители «НПО машиностроения» и местные органы ЧС», — отметилДанбаев.

Однако происшествие вызвало бурную реакцию общественности. Через мессенджеры началась рассылка информации о содержании гептила в обломках упавшей ракеты. На это Комитет по ЧС отреагировал сразу, разместив официальное сообщение о недостоверности информации.

«Касательно рассылки в популярных мессенджерах о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты носителя сообщаем, что информация не является достоверной», — отмечается в сообщении.

Напомним, запуск космического корабля «Прогресс МС-06» был запланирован на 14 июня для доставки экипажу МКС почти 2,5 тонны различных грузов, включая оборудование для экспериментов и продукты. Следующий запуск намечен на 12 октября.

Компонентами топлива ракеты-носителя «Союз-2.1а» являются безопасные керосин и кислород, ядовитое топливо гептил не используется.

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