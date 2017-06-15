Москва, 15 июня, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Государственный переворот на Украине в 2014 году произошел при поддержке США и европейских стран — они «оседлали коня недовольства» населения страны вместо того, чтобы разобраться в ситуации. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В третью часть документальной ленты «Интервью с Путиным» вошли беседы российского лидера с режиссером об украинском кризисе. По мнению Путина, предпосылки кризиса были заложены на Украине после распада СССР.

«Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения. При чем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не изменялось», — отметил Путин.

В результате население Украины устало от произвола, сумасшедшей коррупции, обнищания одних людей на фоне бессовестного обогащения других. У украинцев зрела надежда на «присоединение в любой форме к стандартам Евросоюза», которое, по их мнению, положило бы конец унизительному существованию, пояснил он.

«С этого все началось. Наши партнеры в Европе и Соединенных штатах оседлали этого «коня» недовольства людей, и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот», — подчеркнул российский президент.

Путин напомнил и о том, что в американских СМИ освещалось якобы бегство из Киева бывшего президента Украины Виктора Януковича. Однако таким образом оправдывался государственный переворот.

На самом деле, отметил Путин, глава украинского государства уехал во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия. В это время его резиденция была захвачена вооруженными людьми.

«Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?» — заявил президент.

По его словам, монопольное право на СМИ, безусловно, позволяет обманывать миллионы людей, извращая информацию. Однако в конечном итоге объективный наблюдатель не может не понимать, как все происходило на самом деле, добавил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский режиссер Оливер Стоун на протяжении двух лет записывал интервью с президентом России. Эти беседы стали основой для документальной ленты «Интервью с Путиным», премьера первой части которой состоялась в США 12 июня 2017 года. Показ фильма продлится до 15 июня, затем, с 19 по 22 июня, фильм смогут увидеть российские зрители.

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