Анкара, 15 июня, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Судья ООН Эйдн Сефа Акей был признан турецким судом сообщником проповедника Фетхуллаха Гюлена, за что был приговорен к семи годам лишения свободы, передает 14 июня Die Zeit.

(сс)Tekelua Тюрьма

Напомним, Фетхуллах Гюлен скрывается в США и обвиняется в организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. Власти преследуют его сторонников.

Турецкие СМИ сообщают, что судья использовал мессенджер ByLock, который, как считает правительство, был создан специально для общения Гюлена со своими последователями.

Эйдн Сефа Акей признался, что установил приложение на своем телефоне, но отрицал его использование.

Отмечается, что ранее судья работал в Международном трибунале по Руанде.

До утверждения окончательного приговора ему запрещается покидать пределы Турции.