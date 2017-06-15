Триполи, 15 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. Ливия, которая была раем для мигрантов в годы правления Муаммара Каддафи, после его убийства превратилась в седьмой круг ада, сообщает 15 июня Agence France-Presse.

U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Jesse B. Awalt Муаммар Каддафи

Желающие найти здесь работу сталкиваются с нещадной эксплуатацией. Некоторые мигранты попадают в настоящее рабство, похищаются и подвергаются пыткам.

В то время как Каддафи руководил страной, Ливия была вторым государством в Африке по производству нефти, а также лучшим местом для тех, кто ищет работу и деньги, утверждает агентство.

В 2011 году, с началом «арабской весны», вторжением сил НАТО и убийством Каддафи все изменилось. В настоящее время Ливия погружена в анархию, находясь под контролем многочисленных вооруженных формирований, а мигранты здесь подвергаются насилию.

Напомним, с 1969 по 2011 год Ливией руководил Муаммар Каддафи, свергнувший короля Идриса I и установивший диктатуру. Каддафи пытался создать из разрозненного племенного государства единое централизованное образование. Благодаря национализированной нефтедобыче он значительно поднял уровень жизни ливийцев, вывел страну в разряд региональных держав.

После вторжения стран НАТО и убийства Каддафи в 2011 году хрупкое централизованное государство вновь раскололось на племена, обрушив тем самым уровень жизни и прочие гуманитарные показатели.