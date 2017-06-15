Москва, 15 июня, 2017, 05:36 — ИА Регнум. Любые доступные средства будут использованы Россией для защиты своих территорий, в том числе и Крыма, от внешних угроз, сообщил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну на телеканале Showtime.

DDima Крым

Президент пояснил, что отношение к Крыму у России — это отношение с российской территории, которую нужно защищать.

«И если мы видим угрозу для своей территории, а Крым — наша территория, мы, как любое государство, будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами», — отметил он.

Российский президент, беседуя со Стоуном, отказался от сравнения Карибского кризиса и инцидента с облетом самолетом ВКС РФ эсминца Donald Cook ВМС США. Такое судно как Donald Cook было беззащитно против российский техники.

«Но здесь, слава Богу, до такой ситуации не довели, — подчеркнул он. — Хотя мы поставили в Крым наши новейшие комплексы береговой обороны «Бастион».

Напомним, инцидент с американским эсминцем Donald Cook, произошел в апреле 2014 года. Российский самолет Су-24 осуществил полет над американским эсминцем Donald Cook, расположенном в Черном море. Вашингтон назвал эти действия провокационными.

Читайте подробнее: Полеты российского СУ-24 над эсминцем США в Черном море американцы назвали «провокационными»