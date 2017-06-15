Казань, 15 июня, 2017, 05:09 — ИА Регнум.

Компанию «ТДК-АКТИВ», которая фигурирует в уголовном деле, возбуждённом в отношении руководства ПАО «Татфондбанк», попытались признать банкротом. В процессе подготовки к первому судебному заседанию выяснилось, что ООО уже находится в стадии ликвидации. Рассмотрение иска о банкротстве из-за этого было перенесено на 17 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Закон

Иск подан ООО «Время и деньги» 30 марта 2017 года. Сумма претензий неизвестна, но 28 февраля 2017 года Арбитражный суд РТ присудил выплату этому же истцу порядка 460 тыс. рублей.

По информации из открытых источников, ООО «ТДК-АКТИВ» было зарегистрировано 23 марта 2011 года в Казани. Его учредителями выступают Айнур Ахметзянов и ООО «Ягодинская слобода». Последняя также находится в стадии ликвидации и по учредителю связана с другим банком-банкротом — ООО «Татагропромбанк» и ООО «Новая нефтехимия». ООО «Новая нефтехимия» (Казань) являлась крупнейшим акционером «Татфондбанка» с долей в 17,36%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, председатель правления ПАО «Татфондбанк», депутат Госсовета РТ 52-летний Роберт Мусин с группой сотрудников, зная о неплатежеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «ТДК-Актив». Всего по семи кредитным договорам было выведено имущества на сумму 1,14 млрд рублей. Его оформили в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

В итоге кредитные обязательства остались без обеспечения, а перспектива их возврата временной администрацией за счёт продажи залогового обеспечения снизилась. В результате банк не смог выполнить обязательства перед кредиторами на сумму свыше 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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Напомним, «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».