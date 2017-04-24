Понедельник, 24 Апреля 2017 года
15:25:22 МСК

Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»

Происшествия

По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники «Татфондбанка», которые знали о неплатежеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «Тдк-Актив» по семи кредитным договорам

Москва, 24 апреля 2017, 14:34 — REGNUM  Следственный комитет России сообщил о втором эпизоде преступной деятельности главы «Татфондбанка» Роберта Мусина, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает СК РФ.

По версии следствия, Мусин и неустановленные сотрудники «Татфондбанка», которые знали о неплатежеспособности банка, вывели часть залогового имущества компании «Тдк-Актив» по семи кредитным договорам.

Общая стоимость имущества составила 1,14 млрд рублей. Оно было оформлено в виде векселя банка стоимостью более 310,9 млн рублей.

«В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения», — сообщили в СКР. Перспектива их возврата временной администрацией за счёт реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ» снизилась.

Эти действия привели к тому, что банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе и перед ЦБ РФ, на сумму более чем 1 млрд рублей. В отношении Мусина возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями, повлёкшее тяжкие последствия».

СКР проводит следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, кризис ликвидности в «Татфондбанке» начался в декабре 2016 года. Проблемы начали испытывать и другие кредитные организации региона.

ЦБ РФ 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у «Татфондбанка», «ИнтехБанка» и «Анкор Банка». 5 апреля лишился лицензии «Татагропромбанк».

В середине апреля 2017 года «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк» были признаны банкротами. Иск о банкротстве «Татагропромбанка» был подан 14 апреля и готовится к рассмотрению.

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

Читайте ранее в этом сюжете: Кризис «Татфондбанка» откроет путь в Татарию иностранным банкам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отзыв лицензий у банков
Главное сегодня
NB!
24.04.17
Станислав ТарасовПолучат ли армяне и азербайджанцы в Грузии статус особой зоны?
МоскваРоссия Политическая жизнь Грузии Политика
NB!
24.04.17
Следователи выявили еще один эпизод хищений в «Татфондбанке»
МоскваРоссия Отзыв лицензий у банков Происшествия
NB!
24.04.17
Росгвардия опровергла участие бойцов в военных действиях в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Условия для падения рубля уже формируются
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
24.04.17
Глава ПАСЕ раскаялся в своей поездке в Сирию
СтрасбургФранция Война в Сирии Политика
NB!
24.04.17
Маргарита КнязеваЗачем русские школы в Киргизии переводят на киргизский язык?
БишкекКиргизия Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Общество
NB!
24.04.17
В Москве начался круглый стол ИА REGNUM «Русские Курилы и Япония»
МоскваРоссия Российско-японские отношения Политика
NB!
24.04.17
НДФЛ с депозитов заставит россиян хранить деньги под подушкой
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
24.04.17
Военный Донбасс: под Донецком идут бои. ВСУ несут потери
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
24.04.17
Стрельба в новгородском ночном клубе: есть пострадавшие
Великий НовгородРоссия Происшествия в развлекательных заведениях Происшествия
NB!
24.04.17
Матвиенко — Роскомнадзору: Не тем занимаетесь!
Санкт-ПетербургРоссия Борьба с суицидальной информацией в интернете Политика
NB!
24.04.17
Виктория БабаеваАэропорт «города с областной судьбой»: ни себе, ни людям
Санкт-ПетербургРоссия Строительство и состояние аэропортов Экономика
NB!
24.04.17
«Нефть сменит позиции в мае»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
24.04.17
Станислав СтремидловскийНемцев-католиков достали беженцы и отсутствие реакции властей и Церкви
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
24.04.17
«Деньги на войну — из карманов буржуазии!»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
24.04.17
Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
24.04.17
Законопроект о страховании счетов бизнеса подготовлен в Госдуме
ЯлтаКрымРоссия Малый бизнес Экономика
NB!
24.04.17
«Нельзя выйти замуж за кошку»: Кадыров о преследовании геев в Чечне
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Общество
NB!
24.04.17
СМИ: База РФ «Арктический трилистник» – пример милитаризации Арктики
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
24.04.17
Шаймиев: договор между Татарией и Москвой может быть продлен без изменений
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
24.04.17
75% граждан РФ поддержали отказ транслировать «Евровидение»: опрос
МоскваРоссия Конкурс «Евровидение» Культура
NB!
24.04.17
Организатор марша протеста в Самаре арестован за то, что разрешил суд
СамараРоссия Закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» Политика
ещё главное