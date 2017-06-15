Лондон, 15 июня, 2017, 04:50 — ИА Регнум. Международная литературная Букеровская премия в 2017 году будет вручена израильскому писателю Давиду Гроссману за его книгу «Лошадь входит в бар», сообщается на сайте The Man Booker Prize.

TuttoPenne.com Давид Гроссман

Конкурентами Гроссмана были французский писатель Матиас Энар, норвежец Рой Якобсен, датчанка Дорти Норс, писательница Саманта Швеблин из Аргентины и соотечественник победителя Амос Оз.

Отметим, что писателю и публицисту Давиду Гроссману 63 года. В своем романе «Лошадь входит в бар» он повествует о вечеринке бывшего судьи в комедийном клубе.

45-летний Матиас Энар представлял на конкурс свой роман «Компас» (2015 г.), 62-летний Рой Якобсен — роман «Невидимый».

Датчанка Дорти Норс представила на суд читателя книгу «Зеркало, плечо, сигнал». О книге писала газета The Guardian.

Саманта Швеблин участвовала в конкурсе с романом «Лихорадочный сон», а 77-летний израильтянин Амос Оз — с нигой «Иуда».

Напомним, Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2015 года она вручалась каждые два года авторам, пишущим на английском либо переведенным на английский язык. С 2015 года она вручается ежегодно.