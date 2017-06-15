Иван Шилов ИА REGNUM Барак

Москва, 15 июня, 2017, 03:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, общаясь с 44-м президентом США Бараком Обамой, называл его по имени — так же как и Обама Путина. Об этом российский президент рассказал в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

В ходе беседы, которая была записана в 2015 году, Стоун признался, что ему всегда было интересно, как лидеры двух стран обращались друг к другу во время переговоров: «Барак и Владимир»?

«Барак и Владимир, да», — подтвердил российский президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Стоун в серии интервью, которые он проводил с российским президентом в течение двух лет, поднимал вопрос характера переговоров Путина и Обамы. Его интересовал вопрос, удавалось ли достичь каких-то успехов по украинской теме.

Путин сообщил, что когда Обама был президентом, диалог по ситуации на Украине начиная с 2014 года, шел постоянно — в формате телефонных переговоров. В интервью 2015 года Путин назвал эти переговоры полезными, деловыми и неконфронтационными.

Напомним, последняя серия документального фильма Стоуна «Интервью с Путиным» выйдет на кабельном телеканале Showtime 15 июня. Документальная лента вызвала зрительский интерес.