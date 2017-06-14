Тирасполь, 15 июня, 2017, 01:51 — ИА Регнум. «Россия рассмотрит возможность предоставления компенсационных выплат для экономики ПМР в связи с потерями, которые понесут в результате односторонних блокадных мер Кишинева и Киева хозяйствующие субъекты и бюджет республики», — заявил председатель Верховного совета ПМР Александр Щерба, комментируя итоги прошедшего на прошлой неделе в Госдуме РФ круглого стола, посвященного ситуации в Приднестровье и блокаде республики Молдавией и Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нас заверили, что Россия использует все возможности для того, чтобы существующий режим пропуска на нашей границе с Украиной был отменен. В связи с этим было отдельное обращение россиян к президенту Молдовы», — заявил приднестровский спикер.

По его словам, участники круглого стола высказались о том, что экономический и социальный удар по Приднестровью — это удар по интеграционным процессам, происходящим на евразийском экономическом пространстве, в Таможенном союзе. «В принятых документах неоднократно указано, что Российская Федерация будет противодействовать любым способам и мерам оказания давления на Приднестровье и впредь в полной мере будет выполнять функции гаранта переговорного процесса и достигнутых ранее сторонами договоренностей, а также миротворческую миссию. Кроме этого, Россия не допустит ухудшения социально-экономического положения жителей Приднестровья. Это факт, который зафиксирован на бумаге», — констатировал Александр Щерба.

В целом, по словам спикера ВС ПМР, представители России в ходе круглого стола «выразили тревогу по поводу всего того, что происходит вокруг республики и внутри её, они с сожалением констатировали, что все недружественные акции наших соседей могут свидетельствовать о предтече силового пути «умиротворения» Приднестровья, поэтому крайне важно не допустить перерастания конфликта из экономической и политической сферы в его горячую фазу».

Александр Щерба добавил, что Российская Федерация дипломатически, экономически и миротворчески будет поддерживать Приднестровье. «Нам чётко сказали: мы не просто часть Русского мира, мы часть интересов Российской Федерации. Это означает, что все методы и способы защиты прав граждан России, соотечественников, проживающих в Приднестровье, будут использованы. Этот тезис нашел отражение и в принятом итоговом документе круглого стола», — заключил он.