Москва, 15 июня, 2017, 01:22 — ИА Регнум. «Тех, кто хотел бы задать вопрос главе государства, беспокоят, главным образом, низкий уровень жизни, проблемы в экономике, в ЖКХ и ситуация с безработицей», — сообщили в ФОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

Уточняется, что большая часть граждан считает проведение прямой линии нужным мероприятием, потому что разговор с президентом помогает «вскрыть проблемы», в результате «начинают работать лучше местные органы». Такого мнения придерживаются 57%.

При этом 29% не видят связи между этим мероприятием и реальными изменениями в стране.

По итогам опроса, основные темы, которые российские граждане готовы поднять в ходе прямой линии, выглядят следующим образом: пенсии (семь процентов из всех опрошенных, в том числе и тех, кто не будет задавать вопросы), повышение зарплаты (пять процентов), социальная защита населения и льготы (три процента), борьба с ростом цен (три процента), экономические проблемы (три процента), проблемы ЖКХ (три процента), борьба с безработицей (три процента).

Также людей интересуют жилищные вопросы (два процента опрошенных), проблемы здравоохранения и образования (два процента), возможности улучшения жизни людей в целом (два процента). Один процент опрошенных назвал важной темой борьбу с коррупцией.

Подчеркнем, что по результатам, полученным ФОМ, 59% опрошенных не хотели бы задавать президенту вопрос.

Напомним, «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 15 июня с 12:00 по московскому времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе сбора вопросов и обращений граждан для прямой линии поступает очень много жалоб на те или иные действия или бездействие местных властей.