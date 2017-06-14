Москва, 14 июня, 2017, 23:58 — ИА Регнум. «Он себя позиционирует определённым образом, а я его в этой позиции, как он себя позиционирует, не вижу. Я боюсь быть некорректной, хотя я понимаю, и он это понимает — что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости», — сказала Памфилова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля 2017 года суд приговорил Навального к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей по уголовному делу о хищении средств компании «Кировлес».