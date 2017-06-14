Мюнхен, Германия, 14 июня, 2017, 23:16 — ИА Регнум. В Мюнхене рассмотрят вопрос о запрете на въезд некоторых дизельных автомобилей, что во многом связано со скандалом в отношении выбросов.

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«Мне очень хотелось бы избежать таких запретов. Я думаю, что в будущем мы сможем обойтись без этого», — заявил мэр Мюнхена Дитер Рейтер в среду, 14 июня, передает газета Sueddeutsche Zeitung.

Представители BMW, чья продукция варьируется от электрических компактных автомобилей i3 до роскошных бензиновых и дизельных седанов и внедорожников, заявляют, что поощрение использования электромобилей было бы лучшим способом улучшить качество воздуха, чем введение запрета на дизельные автомобили.

Федеральное правительство Германии также выступило против запретов в отдельных регионах. Об этом заявил накануне представитель министерства транспорта. В Sueddeutsche Zeitung отмечают, что от запрета в Мюнхене могут пострадать от 133 000 до 170 000 автомобилей, в зависимости от того, насколько строгим окажется запрет. Машин, отвечающих последнему стандарту выбросов Евро-6, запрет не коснется.

Однако в Штутгарте уже готовятся к введению запрета — предполагается, что мера будет принята уже со следующего года. Запрет будет касаться автомобилей, которые не соответствуют последним экологическим стандартам.

В Министерстве окружающей среды уже предложили модернизировать транспортные средства с требований Евро-5 до требования Евро-6, но пока что неясно, как будут разделены расходы на это между государством, автопроизводителями и владельцами.

Скандал с дизелями Volkswagen поставил под сомнение будушее дизельных двигателей, и теперь автопроизводители активно борются за соблюдение все более строгих правил в отношении выбросов оксидов азота.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

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Некоторые немецкие города намерены вслед за Штутгартом ввести ограничения или запреты на въезд дизельных автомобилей при особо неблагоприятной экологической обстановке. В связи с этим уже зафиксировано падение спроса на дизельные автомобили в Германии. Многие города еще не приняли окончательного решения, к тому же, как отмечают эксперты, некоторые планируемые запреты сомнительны с юридической точки зрения.