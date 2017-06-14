Бразилиа, 14 июня, 2017, 22:43 — ИА Регнум. Процесс расследования возможных коррупционных связей двух экс-президентов Бразилии Луиса Инасиу Лула да Си́лвы и Дилмы Руссефф набирает обороты, свидетельствует одно из ведущих изданий страны O Globo, рассказывающее о значительном увеличении сумм «откатов», которые якобы получили названные лица от мясного гиганта — компании JBS

Institutolula.org Дилма Руссефф и Лула да Силва

«На прошлой неделе речь шла «всего» о 80 миллионах, которые, как утверждает глава фирмы Джозели Батиста, он отправил да Силве и Руссефф. В минувший понедельник, 12 июня, ставки повысились: теперь Джозели говорит уже о 150 миллионах долларов, из которых 70 предназначались первому из двух президентов и 80 — второму», — делятся информацией с читателями корреспонденты Рената Мариз и Тьяго Эрди. — Сведения о новых объемах взяток двум экс-президентам представлены были бизнесменом в офисе федерального прокурора».

По мнению Батисты, да Силва и Руссефф все свои нелегальные доходы держат в Мексике, где у них открыты счета на родственников. Бразильские правоохранители уже направили запросы коллегам в Мехико для того, чтобы получить подтверждающую или опровергающую информацию.

Сами же бывшие президенты Бразилии факт получения откатов отрицают.