Ереван, 14 июня, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, с двухдневным официальным визитом Армению посетил президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Со своим армянским коллегой Сержем Саргсяном они обсудили весь спектр сотрудничества двух стран, как в двустороннем формате, так и в расширенном.

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Касаясь прошедших переговоров, президент Армении Серж Саргсян отметил, что они прошли «в дружественной и абсолютно конструктивной атмосфере». «Высоко оцениваем тенденцию позитивного и стабильного развития армяно-таджикских отношений, зарегистрированную за последний период. Мы договорились придерживаться последовательности в развитии двустороннего сотрудничества и предпринимать необходимые шаги по их выводу на новый уровень. Сегодня армяно-таджикские отношения находятся на новом историческом этапе. Вместе с Таджикской стороной мы готовы в долгосрочной перспективе продолжать усилия для последовательного, стабильного и взаимовыгодного развития нашего партнерства», — отметил Саргсян.

В свою очередь Эмомали Рахмон заявил на брифинге для журналистов, что рассматривает сегодняшнюю встречу как новую фазу постоянного политического диалога между двумя странами. «В ходе переговоров мы высказались за дальнейшее развитие взаимовыгодных таджикско-армянских отношений в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах обоюдных интересов.

Он также отметил, что в центре их внимания были вопросы дальнейшего укрепления региональной стабильности и безопасности, в связи с чем они обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и других многосторонних объединений. «При рассмотрении вопросов регионального характера мы, с Сержом Азатовичем, поделились своим видением проблематики Афганистана, выразили нашу общую озабоченность касательно ухудшения процессов, происходящих в отдельных странах и регионах», — отметил Рахмон.

Коснулся он карабахской проблематики: «Исходя из своего миротворческого опыта, мы выражаем твёрдую приверженность принципам мирного решения имеющихся противоречий и конфликтов в рамках общепризнанных международных норм и критериев. Переговоры — это, по нашему убеждению, самый конструктивный путь разрешения столь сложной проблемы, каковой является Нагорный Карабах».

По итогам переговоров было озвучено совместное заявление президентов, в котором, в частности, говорится: «Республика Армения и Республика Таджикистан исполнены решимости и далее укреплять и приумножать дружбу между народами двух стран. Главы государств выражают готовность к углублению двусторонних отношений в экономической, торговой, транспортной, военной и военно-технической областях, а также в сферах науки, культуры, туризма и здравоохранения.

Президенты подтвердили, что углубление внешнеполитического взаимодействия между Арменией и Таджикистаном на основе взаимной поддержки в вопросах, затрагивающих коренные интересы обоих государств, всецело исходит из интересов упрочения дружбы народов двух стран, является стержневым элементом армяно-таджикского межгосударственного взаимодействия.

Республика Армения и Республика Таджикистан будут координировать свою внешнеполитическую деятельность с целью осуществления совместных согласованных действий, направленных на укрепление безопасности, стабильности и развития сотрудничества в регионах Южного Кавказа и Центральной Азии.

Республика Армения и Республика Таджикистан выступают за скорейшее урегулирование нагорно-карабахского конфликта исключительно мирными средствами на основе норм и принципов международного права, положений Устава ООН. Президенты подтверждают свою позицию по этому вопросу, выраженную в Заявлении глав государств-членов Организации договора о коллективной безопасности по нагорно-карабахскому конфликту, принятом 14 октября 2016 года в Ереване. Стороны приветствуют конструктивные усилия стран-сопредседателей Минской Группы ОБСЕ, как единственного формата, наделённого со стороны международного сообщества посредническим мандатом. Республика Армения и Республика Таджикистан подтверждают значение Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении безопасности государств-членов и будут активно взаимодействовать в выполнении взаимных обязательств, предусмотренных в рамках Организации. Стороны будут прилагать усилия в целях адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям».

В резиденции Сержа Саргсяна после беседы президентов Армении и Таджикистана в формате тет-а-тет состоялась встреча в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран. В результате переговоров также подписаны документы, направленные на углубление двустороннего сотрудничества в ряде отраслей между странами.

В частности, это Межправительственное соглашение о взаимных поездках граждан; Межправительственное соглашение о воздушном сообщении; Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области телекоммуникации и почтовой связи; Межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании, ученых степенях и ученых званиях; Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области работы с молодежью и спорта; Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения; Соглашение между прокуратурами о правовой помощи и сотрудничестве; Соглашение о научном сотрудничестве; Программа сотрудничества между МИД двух стран 2018−2019 годы.

Эмомали Рахмон также посетил Цицернакаберд, где возложил венок в память Геноцида армян, а также парламент, где провел встречу с его главой Ара Баблояном.

Необходимо отметить, что торгово-экономическое взаимодействие между двумя странами почти никакое. Согласно статданным за 2015−2016 гг., ежегодный товарооборот между Арменией и Таджикистаном колеблется в пределах $350−380 тыс. Львиная доля из этого объема приходится на экспорт из Армении. Армения экспортирует в Таджикистан в основном, медикаменты и ювелирные изделия.