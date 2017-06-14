Сочи, Краснодарский край, 14 июня, 2017, 21:45 — ИА Регнум. Гран-при Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который завершился в Сочи сегодня, 14 июня, получил фильм Бориса Хлебникова «Аритмия».

Цитата из х/ф «Аритмия». Реж. Борис Хлебников. 2017. Россия Александр Яценко

Гран-при фестиваля жюри присудило фильму «Аритмия» единогласно. По словам председателя жюри Евгения Миронова, такое происходит нечасто.

Продюсеры фильма Сергей Сельянов и Рубен Дишдишян заявили, что очень счастливы тем, что помогли «замечательной команде сделать фильм».

Лучшим актёром признан Александр Яценко, который сыграл в фильме «Артимия» главную роль.

Картина повествует о враче скорой помощи Олеге и его отношении к работе. Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печется только о статистике и правилах.

В российский прокат фильм выйдет в сентябре.