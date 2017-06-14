Великий Новгород, 14 июня, 2017, 21:04 — ИА Регнум. В Новгородской области определены шесть проектов, которые включены в перечень приоритетных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, об этом было заявлено на заседании комиссии по проведению административной реформы в регионе.

User№101 Ил-76МД в Кречевицах

Руководитель департамента государственного управления Новгородской области Анна Бирюкова отметила, что внедрение проектного управления в органах исполнительной власти региона началось в мае 2017 года. В число приоритетных проектов, по её словам, вошли шесть: «Бережливая поликлиника», «Покупай новгородское», «Кванториум», «Создание туристского кластера «Старорусский», «Квалифицированные рабочие кадры (WorldSkills Russia)», а также проект реконструкции аэропорта в Кречевицах. По словам Бирюковой, в регионе также начат мониторинг внедрения федеральных приоритетных проектов (программ), целевых моделей.

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По словам вице-губернатора Владимира Варфоломеева, представители органов исполнительной власти отчитаются о ходе реализации федеральных и региональных приоритетных проектов. Ответственные за их реализацию должны будут представить информацию о выполненных мероприятиях, рисках реализации проекта, его бюджете, показателях эффективности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проекты создания детского технопарка «Кванториум», проект «Бережливая поликлиника» и подготовка квалифицированных рабочих кадров в рамках проекта WorldSkills Russia начали реализовываться в Новгородской области с назначением на пост временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Никитина.

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О создании туристического кластера в Старой Руссе и поддержке местных товаропроизводителей («Покупай новгородское») заявлялось ещё при бывшем главе региона Сергее Митине, а проект реконструкции аэропорта «Кречевицы» обсуждался ещё при подготовке к 1150-летию Великого Новгорода, которое город отмечал в 2009 году.