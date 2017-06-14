Вашингтон, 14 июня, 2017, 21:09 — ИА Регнум. США продолжают расширять военное присутствие на территории Сирии и создают на сирийско-иорданской границе ещё одну базу, сообщает 14 июня агентство Reuters со ссылкой на представителя одного из вооруженных формирований так называемой «Сирийской свободной армии», дислоцирующегося сейчас в Эт-Танфе.

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Напомним, сейчас в сирийском Эт-Танфе находится военная база войск коалиции, возглавляемой США. Никакого разрешения законного сирийского правительства или мандата ООН эти войска не имеют.

По информации агентства, США создают вторую базу на сирийской территории примерно в 70 км к северо-востоку от Эт-Танфа.

Новая база Эз-Закф изучалась ранее неофициально, но теперь она построена и расширена. Через некоторое время новая база станет такой же, как первая база в Эт-Танфе.

Кроме того, источник агентства заявил, что численность подразделений спецназа США на базе в Эт-Танфе и в Эз-Закфе уже увеличена, а отрядам сирийской «оппозиции» в этом районе поставлено новое вооружение.

При этом агенство Reuters сопровождает это сообщение заявлением официального представителя штаба контртеррористической операции Райана Диллона, который отрицает факт устройства новой американской базы в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня американские военные перебазировали из Иордании на юг Сирии высокомобильную ракетно-артиллерийскую систему HIMARS, способную поражать цели на расстоянии до 300 км. Система уже уже размещена на американской военной базе в сирийском Ат-Танфе.