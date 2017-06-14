Москва, 14 июня, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Найденные под Екатеринбургом и захороненные в 1998 году в Санкт-Петербурге останки последнего российского императора Николая Второго и членов его семьи ждут новые экспертизы. Комплекс экспертиз уже назначен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете России.

Семья Николая II

По данным ведомства, в Даниловом монастыре по вопросу об установлению идентичности екатеринбургских останков прошло совещание под председательством патриарха Кирилла. В нём приняли участие и сотрудники СКР во главе с Александром Бастрыкиным, а также члены специальной церковной комиссии по изучению результатов исследования останков. В ходе заседания была представлена информация о ходе назначенных в рамках уголовного дела экспертиз.

«Следственным комитетом назначен комплекс экспертиз, в том числе историческая, генетическая, антропологическая, направленный на бесспорную идентификацию погибших», — заявили в СКР.

Подробностей совещания не раскрывают ни в СКР, ни в Московской патриархии. Между тем, по неофициальным данным, Русская православная церковь готова признать найденные под Екатеринбургом останки, если их принадлежность императорской фамилии бесспорно подтвердят эксперты.

Напомним, останки предположительно Романовых, расстрелянных в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, были найдены 12 июля 1991 года на Коптяковской дороге. Изначально удалось отыскать девять скелетов: императора, нескольких членов его семьи, а также приближённых. Принадлежность останков высочайшим особам подтвердили эксперты. 17 июля 1998 года останки были захоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. На церемонию приехал лично президент России Борис Ельцин.

Однако РПЦ поставила под сомнение принадлежность останков императорской фамилии. Представители церкви называют их не иначе как екатеринбургскими.

В 2007 году под Екатеринбургом также были найдены останки предположительно княжны Марии и цесаревича Алексея. А в сентябре 2015-го СКР возобновил уголовное дело по факту убийства царской семьи. В рамках него планируется окончательно подтвердить или опровергнуть принадлежность найденных под Екатеринбургом останков царской семье.

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