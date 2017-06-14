Кишинёв, 14 июня, 2017, 20:06 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон считает, что приднестровцы не хотят вести с ним переговоры о вхождении в состав Молдавии потому что им «проще брать деньги у России и воровать их». Об этом «пророссийский» президент Молдавии заявил в эфире телеканала НТВ-Молдова.

Presedinte.md Игорь Додон

По его словам, независимость ПМР выгодна «князькам с Левобережья», Западу и румыноунионистам, а приднестровцам выгоднее, когда у власти в Кишиневе находятся про­ру­мын­ские и про­на­тов­ские политики. «Тогда они бегут в Москву и говорят — вот, там сидят злые дяди, мы хотим решить проблемы, но не с кем разговаривать. А когда пришел Додон и предложил решать эти проблемы, они отказались, потому что проще брать деньги у России и воровать их», — заявил Додон.

Его ближайший соратник, депутат от Партии социалистов Молдавии Влад Батрынча в эфире другого подконтрольного социалистам молдавского телеканала Accent заявил, что «отношения всех участников переговорного процесса начинают меняться в сторону того, что единственным выходом является объединение» Приднестровья с Молдавией.

По словам Батрынчи, к такому выводу он пришел, поприсутствовав на круглом столе в Госдуме России. «Несмотря на то, что приднестровская сторона пока не готова рассматривать возможность воссоединения с Молдовой, все большее количество участников переговорного процесса по урегулирования отношений между берегами, придерживаются мнения, что объединение страны является не только правильным, но и единственным решением наболевшей проблемы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Молдавии Игорь Додон высказался в поддержку введения на границе с Приднестровьем совместного молдавско-украинского погранично-таможенного контроля, означающего полную блокаду ПМР. «Здесь, в Кишиневе, у нас у всех общая позиция. Все мы говорим об общей стране, о реинтеграции, когда должна быть и одна граница», — заявил молдавский президент.

Примечательно, что Игорь Додон был избран президентом Молдавии 13 ноября 2016 года при помощи голосов приднестровцев, которые впервые довольно массово приняли участие в молдавских выборах. Явка проживающих в ПМР граждан Молдавии на молдавские участки была организована при участии властей Приднестровья: людей организованно привозили на участки на автобусах. В итоге явка приднестровских избирателей была в 3−4 раза выше, чем в ходе всех предыдущих выборов.

Додон, отметим, является открытым сторонником скорейшей ликвидации ПМР и решения молдавско-приднестровского конфликта путем федерализации Молдавии, плавно трансформировавшейся после избрания Додона президентом в еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. В ходе предвыборной кампании Додон заявил, что принципиальное решение на этот счет может быть определено уже в 2017 году. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».