Москва, 14 июня, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено оставить пособия по безработице в 2018 году на прежнем уровне. Об этом свидетельствует законопроект министерства, размещённый сегодня, 14 июня, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пособие

«Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей», — следует из документа.

Стоит отметить, что минимальная и максимальная величина пособия по безработице — 850 и 4900 рублей соответственно — остаются на уровне 2009 года и с тех пор ни разу не индексировались.

Эти пособия значительно ниже уровня прожиточного минимума в России.

Напомним, по данным Минтруда, в начале июня в России было зарегистрировано 838 тысяч официальных безработных.