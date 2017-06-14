Минтруд РФ не стал индексировать пособие по безработице
Москва, 14 июня, 2017, 17:57 — ИА Регнум. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации намерено оставить пособия по безработице в 2018 году на прежнем уровне. Об этом свидетельствует законопроект министерства, размещённый сегодня, 14 июня, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Установить на 2018 год минимальную величину пособия по безработице в размере 850 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 4900 рублей», — следует из документа.
Стоит отметить, что минимальная и максимальная величина пособия по безработице — 850 и 4900 рублей соответственно — остаются на уровне 2009 года и с тех пор ни разу не индексировались.
Эти пособия значительно ниже уровня прожиточного минимума в России.
Напомним, по данным Минтруда, в начале июня в России было зарегистрировано 838 тысяч официальных безработных.