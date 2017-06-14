Брюссель, 14 июня, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Европейский парламент и Совет Европейского союза согласовали предложение Европейской комиссии о введении дополнительных торговых преференций для Украины. Об этом сегодня, 14 июня, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Европарламент и Совет ЕС достигли политической договорённости по поводу предложений Еврокомиссии о введении односторонних торговых мер для Украины. После их вступления в силу Украина получит более широкий доступ к рынку Евросоюза», — сказано в сообщении Еврокомиссии.

Данные меры по замыслу Еврокомиссии позволят увеличить количество товаров, которые Украина может экспортировать в Евросоюз без оплаты таможенных пошлин в рамках соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли.

Речь идёт об экспорте ячменя, пшеницы, кукурузы и ряда других зерновых, а также об обуви украинского производства и определённом электронном оборудовании.

Напомним, после заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина может ввозить определённые объемы своей продукции на территорию ЕС без пошлин. Однако соглашение об ассоциации предусматривало довольно низкие квоты на беспошлинный ввоз украинской продукции. По ряду товаров квота выбиралась полностью за первые недели января, что ставило ряд украинских компаний в крайне невыгодное положение.

Ситуация многократно усложнялась тем, что российский рынок, который являлся традиционным для многих украинских предприятий, оказался закрыт из-за недальновидной позиции новых украинских властей.