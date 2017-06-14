Москва, 14 июня, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании мессенджеров Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Аккаунт в мессенджере должен быть привязан к сим-карте.

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Закон может стать защитой от распространения «вредной для детей информации», а также запрещенной к распространению в РФ информации, отметила депутат Госдумы Марина Мукабенова («Единая Россия»).

Принятием закона Госдума в том числе ограничивает рассылки сообщений о проведении массовых мероприятий, в том числе незаконных митингов, отметил в ходе обсуждения депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

Инициативой предполагается регулирование мессенджеров на основе идентификации пользователей по их абонентскому номеру. Организаторов обмена информационными сообщениями могут обязать заключать договор с оператором связи.

Предлагается «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», следует из документа.

Депутаты Госдумы возлагают на операторов обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей Сети.

Документом также предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда.

Закон носит декларативный характер и не будет работать, считает депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

«Многоквартирный дом, все пользуются Wi-Fi. Роскомнадзор просто понятия не будет иметь, что там зашифровано. Он не имеет понятия, где идентифицированный клиент, а где нет», — указал на слабое место парламентарий, говоря, в частности, о пользователях WhatsApp.