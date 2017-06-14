Москва, 14 июня, 2017, 17:09 — ИА Регнум. Законопроект, меняющий порядок продажи сим-карт, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. Документ регулирует отношения и в рамках корпоративных договоров.

Publicdomainpictures.net Cим-карты

Покупатель сим-карты будет обязан пройти аутентификацию «в единой системе идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физлица установлена при личном приеме».

Прописывается, что доступ в интернет будет предоставляться тем абонентам, сведения о которых внесены в базу данных систем расчета оператора связи в соответствии с правилами оказания услуг связи.

Операторы смогут идентифицировать и проверять пользователей через сайт госуслуг.

«Закон направлен на предотвращение мошенничеств с использовании сим-карт», — отметила член Совфеда Людмила Бокова.