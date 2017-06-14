Токио, 14 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Toyota Motor может рассмотреть вопрос о слиянии или поглощении других компаний для приобретения новых автомобильных технологий, в том числе технологий автопилота, заявил президент компании Акио Тойода сегодня, 14 июня, передает Reuters.

(сс) Frank Derks Беспилотный автомобиль

На ежегодном собрании акционеров глава компании Toyota сказал, что концерн будет более агрессивно расширяться в областях развития электромобилей и автопилота.

«Автомобильная промышленность претерпевает большие изменения, и проблемы и идеи, которые, как мы думали, были далеки, могут повлиять на нас завтра, поэтому необходимо идти в наступление, — заявил Тойода. — Мы ежегодно инвестируем 1 трлн иен (9,08 млрд долларов) в НИОКР, расширяя капиталовложения и покупая акции, но этого может быть недостаточно. Нам нужно рассмотреть все варианты, в том числе слияния и поглощения, чтобы выжить в будущем».

Развития автопилотов все больше стирает границы между автопроизводителями и технологическими компаниями. Ведущие концерны пытаются расширить свое влияние в этой области, увеличивая бюджет исследований и разработкок и вкладывая значительные средства в технологические компании.

Так, Toyota инвестировала 1 млрд долларов в научно-исследовательский институт искусственного интеллекта и заключила технологические партнерские отношения с Microsoft Corp и Uber Technologies. Она также открыл больше компаний вне группы поставщиков группы, включая техническую компанию Nvidia Corp, чтобы приобрести больше программного обеспечения для автоматизированных систем вождения.

Автопроизводитель планирует запустить собственный автопилот в 2020 году. Между тем, соперник — Nissan Motor Co уже стремится представить автомобили, которые смогут ездить самостоятельно в том же году. Американский General Motors Co в свою очередь заявил, что начал массовое производство испытательной версии автопилота.

В конце прошлого года Toyota создала подразделение электромобилей, что оказалось значительно позже, чем у конкурентов. Nissan, GM, Volkswagen AG и другие автопроизводители предлагают компании сотрудничество, поскольку Toyota продолжает делать ставку на автомобили с водородным топливным элементом.