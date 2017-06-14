Toyota вступила в борьбу за автопилот
Токио, 14 июня, 2017, 15:39 — ИА Регнум. Toyota Motor может рассмотреть вопрос о слиянии или поглощении других компаний для приобретения новых автомобильных технологий, в том числе технологий автопилота, заявил президент компании Акио Тойода сегодня, 14 июня, передает Reuters.
На ежегодном собрании акционеров глава компании Toyota сказал, что концерн будет более агрессивно расширяться в областях развития электромобилей и автопилота.
«Автомобильная промышленность претерпевает большие изменения, и проблемы и идеи, которые, как мы думали, были далеки, могут повлиять на нас завтра, поэтому необходимо идти в наступление, — заявил Тойода. — Мы ежегодно инвестируем 1 трлн иен (9,08 млрд долларов) в НИОКР, расширяя капиталовложения и покупая акции, но этого может быть недостаточно. Нам нужно рассмотреть все варианты, в том числе слияния и поглощения, чтобы выжить в будущем».
Развития автопилотов все больше стирает границы между автопроизводителями и технологическими компаниями. Ведущие концерны пытаются расширить свое влияние в этой области, увеличивая бюджет исследований и разработкок и вкладывая значительные средства в технологические компании.
Так, Toyota инвестировала 1 млрд долларов в научно-исследовательский институт искусственного интеллекта и заключила технологические партнерские отношения с Microsoft Corp и Uber Technologies. Она также открыл больше компаний вне группы поставщиков группы, включая техническую компанию Nvidia Corp, чтобы приобрести больше программного обеспечения для автоматизированных систем вождения.
Автопроизводитель планирует запустить собственный автопилот в 2020 году. Между тем, соперник — Nissan Motor Co уже стремится представить автомобили, которые смогут ездить самостоятельно в том же году. Американский General Motors Co в свою очередь заявил, что начал массовое производство испытательной версии автопилота.
В конце прошлого года Toyota создала подразделение электромобилей, что оказалось значительно позже, чем у конкурентов. Nissan, GM, Volkswagen AG и другие автопроизводители предлагают компании сотрудничество, поскольку Toyota продолжает делать ставку на автомобили с водородным топливным элементом.