Москва, 14 июня, 2017, 15:29 — ИА Регнум. В развитие Новой Москвы за минувшие пять лет было вложено около 750 млрд рублей. Об этом, как передают «Ведомости», рассказал глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

(сс)Michael Marcovici Деньги

«Надо отметить, что порядка 600 млрд рублей вложили инвесторы и около 150 млрд рублей было выделено из бюджета города, — уточнил он. — Это инвестиции, как в развитие жилой недвижимости, так и коммерческой, и дорог, и инженерной инфраструктуры».

При этом Жидкин добавил, что всего в развитие Новой Москвы до 2035 г. будет вложено порядка 7,5 трлн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расширение территории Москвы 2011 года (так называемая «Новая Москва») — самый масштабный проект за всю историю административно-территориального деления города. Территория Москвы расширена в 2,4 раза за счёт территорий Подмосковья. Наиболее крупными (более 5 тыс. человек) населёнными пунктами, которые включены в состав Москвы, являются 10 подмосковных городов и посёлков городского типа.

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