Санкт-Петербург, 14 июня, 2017, 15:06 — ИА Регнум. У ФИФА нет претензий к газону стадиона в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, сообщает портал «Чемпионат».

Стадион «Санкт-Петербург Арена»

"Что касается газона в Санкт-Петербурге, он находится в прекрасном состоянии», — говорится в сообщении.

Напомним, недавно на «Крестовском» было установлено новое поле, которое затем прошили синтетическими нитями. Вместо прежнего газона, вызвавшего резкую критику руководства ФК «Зенит» и футбольных специалистов, на «Санкт-Петербург Арене» появился новый четырехлетний рулонный газон, выращенный в Гатчине.

Отметим, что 17 июня эта арена примет матч открытия Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные России и Новой Зеландии.

Матчи Кубка Конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

Сборная России сыграет в групповом турнире с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.