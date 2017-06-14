Москва, 14 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей бывшего главу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера по делу о мошенничестве при закупке электронных браслетов. Другие фигуранты дела Николай Криволапов и Виктор Определенов проведут в колонии 5,8 и 6 лет соответственно. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко в интервью «Вечерней Москве».

Фсин.рф Александр Реймер (справа)

«Приговором суда Реймеру назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей, — говорит она. — Криволапов и Определенов приговорены к 5,8 годам и 6 годам колонии общего режима соответственно».

Помимо этого, вышеуказанные граждане лишены специальных званий.

Таким образом, Замоскворецкий суд Москвы признал осужденных виновными в мошенничестве с использованием служебного положения в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159. УК РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2015 г. Следственный комитет России объявил о задержании Реймера и двух его предполагаемых сообщников.

По версии следствия, в 2010—2012 годах обвиняемые похитили крупную сумму финансовых средств, выделенных ФСИН из госбюджета на закупку систем электронного контроля подконтрольных лиц («электронные браслеты»).

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