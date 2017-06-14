Богота, 14 июня, 2017, 14:30 — ИА Регнум. По случаю Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, Красный Крест призывает колумбийцев добавить группу крови к имени профиля в социальной сети Facebook.

Ammo.com Миссия Красного Креста

«Пример: Хуан Перес А положительный», — поясняется в официальном заявлении Красного Креста Колумбии.

«Мы хотим, чтобы все люди поставили свою группу крови в конце своего имени» в профиле социальной сети, сообщил корреспонденту EFE координатор сети банков крови Красного Креста Колумбии Хуан Габриэль Кубильос.

Представитель организации также добавил, что «идеально было бы, если бы люди и далее придерживались этой инициативы», и когда возникает необходимость, донор с нужной группой крови может быть идентифицирован.

«Красный Крест учитывает смену поколений и ищет новые инструменты и стратегии, чтобы привлечь людей в национальную программу донорства крови», — добавил Кубильос.

Красный Крест считает, что эта стратегия напомнит людям о добровольном донорстве, а также поощряет граждан становиться регулярными донорами.

Представитель Красного Креста в Колумбии выразил надежду на, что, если данная акция будет успешной, основатель Facebook Марк Цукерберг поддержит их в создании группы первого виртуального банка крови на площадке Facebook, и это «значительно облегчает поиск доноров» крови.

Кубильос также напомнил, что подобная стратегия уже существует в социальных сетях в Перу, однако не на площадке Facebook.

По данным колумбийского Красного Креста, в 2016 году в Колумбии было осуществлено более 130 тыс. добровольных пожертвований крови, на 4 тысячи больше по сравнению с 2015 годом. При этом в 2016 году через сеть банков крови Красного Креста были распределены более 190 тыс. порций компонентов крови в 17 из 32 департаментов Колумбии.

Напомним, в мае 2005 года в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения было принято решение учредить Всемирный день донора крови, который будет отмечаться 14 июня, в день рождения Карла Ландштейнера (1868−1943), австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.