Москва, 14 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о работе страхового фонда участников долевого строительства Госдуме приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня. По мнению авторов, такая инициатива необходима сегодня, когда страховые компании собрали 18 млрд рублей, но обманутые дольщики, которых сегодня скопилось порядка 16 тыс. человек, не получили выплаты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Авторы законопроекта предлагают изменить размер взносов, которые застройщики отчисляют в фонд. Сегодня государственный компенсационный фонд долевого строительства формируется на основе отчислений застройщиков — каждый из них выделяет в фонд не более 1% от цены строительства одного многоквартирного дома.

В правительстве считают, что ставки должны быть разными. Фонду следует самостоятельно рассчитывать ставку для отчислений по методике, которую утвердит правительство.

Впрочем, какой именно методикой придется пользоваться, в правительстве не уточняют. Отсутствие уточнений вызвало в Госдуме критику. Ранее профильные комитеты рекомендовали доработать законопроект и прописать в нем порядок формирования и использования средств фонда.

Это не единственное замечание к законопроекту. Как отметил глава профильного комитета ГосдумыНиколай Николаев («Единая Россия»), в законопроекте нет механизма, которые бы защищал фонд в случае, если средства в нем закончатся.

«В то же время, мы должны предоставить гражданам эти гарантии», — отметил Николаев в ходе пленарного заседания.

Кроме того, по его словам, вариативный уровень базовой ставки отчислений в фонд сегодня неприемлем. Ранее Николаев уже отмечал, что предлагаемая министерством на переходный период до 1 июля 2018 года ставка в 1,2% должна стать единой для всех.

«Вариативная форма может быть использована крупными застройщиками не всегда в честной и конкурентной борьбе за этот рынок», — отметил Николаев.

Ранее против принятия такого законопроекта высказался руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.По его словам, работа фонда по новым правилам будет касаться.

Страхования только новых застройщиков. Граждане, которые уже купили квартиру у недобросовестных застройщиков и оказались обманутыми, под действие этого законопроекта не подпадут.

Так как законопроект вызвал дискуссию, 3 июля в Госдуме пройдут парламентские слушания.