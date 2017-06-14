Москва, 14 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Министерством юстиции России подписан приказ о признании научных степеней по теологии. Об этом 14 июня сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева, выступая на первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве».

Рафаэль. Теология. 1510

«Сегодня окончательно Минюстом подписан приказ, что теология — не как теология со степенью истории, философии или филологии, а как теология — кандидат и доктор имеет право быть», — цитируют Васильеву «Известия».

Она отметила, что считает этот день «поистине историческим» и добавила, что о присуждении степеней по теологии «долго мечтали». Следующим этапом, по словам Васильевой, станет усиление подготовки таких ученых, в частности укрепление кафедр теологии.

В 2015 году Высшая аттестационная комиссия (ВАК) признала теологию научной дисциплиной. 1 июня 2017 года в России была защищена первая кандидатская диссертация по специальности «Теология». Ее автором стал протоиерей Павел Хондзинский.