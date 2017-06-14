Москва, 14 июня, 2017, 13:52 — ИА Регнум. «У нас большое количество обманутых вкладчиков, дольщиков. Соответственно есть средства на выплату страховой премии, причем ни одного случая выплат не наступило. Как вы понимаете, эти деньги сейчас работают, приносят прибыль страховым компаниям, а люди остались один на один со своей проблемой. У нас с вами есть понимание, что это неправильно, этим нужно заниматься, нужно собирать страховые компании и их мотивировать, чтобы они лицом повернулись к тем людям, которые перечислили им деньги. 18 млрд — это же как раз деньги тех людей, которые сегодня ждут помощи», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Torange.biz Дальнобойщики

«Эти средства сформированы в резервах страховых компаний, за этим следит надзорный орган Центробанка, но выплаты и правда еще не наступили, хотя банкротства застройщиков уже пошли», — ответил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Спикер Госдумы обратился к представителю ЦБ. «Вы отзываете лицензии у банков недобросовестных, почему страховые компании, которые у людей деньги забрали, сейчас оставили их один на один с их проблемой, а вы не отзываете лицензии и не следите за ними?» — поинтересовался Володин у замруководителя федеральной службы по финрыкам ЦБ Игоря Жука.

«У нас информации о невыполненных обязательствах нет, там, где есть страховое событие. Это техническая проблема в том, что такие события крайне непросто фиксируются, должно быть решение арбитражного суда по банкротству застройщика», — объяснил Жук.

По его словам, в том, что на сегодня нет ни одного страхового случая, виноваты сами граждане — участники долевого строительства.

«Львиная часть договоров, которые касались обманутых дольщиков, были без страхового обеспечения», — заявил представитель ЦБ.

Госдума в первом чтении обсуждает законопроект о создании компенсационного фонда обманутых дольщиков. Инициатива правительства РФ вызвала дискуссию в нижней палате парламента, в Госдуме считают, что проект закона сырой.

Правительственный законопроект о работе страхового фонда участников долевого строительства предлагает изменить размер взносов, которые застройщики отчисляют в фонд. По действующим сегодня нормам, государственный компенсационный фонд долевого строительства начал работать 1 января 2017 года. Он формируется за счет отчислений застройщиков в размере не более 1% от цены строительства одного дома.

Однако авторы законопроекта считают, что фонд должен самостоятельно рассчитывать ставку для отчислений по методике, которую утвердит правительство. С ее помощью в том числе планируется оценивать способность застройщика исполнять свои обязательства и устанавливать размер базовой ставки в зависимости от этого.

Впрочем, Минстрой не указал, какой именно методикой планирует пользоваться. Кроме того, в законопроекте нет механизма, который бы защищал фонд в случае, если средства в нем закончатся. Ранее профильные комитеты рекомендовали принять законопроект в первом чтении, но доработать его ко второму и устранить эти пробелы.