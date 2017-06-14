Минск, 14 июня, 2017, 14:13 — ИА Регнум. От включения в золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии активов в российских рублях откажется с 1 июля 2017 года Национальный банк Белоруссии, сообщает 14 июня пресс-служба банка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские рубли

Согласно сообщению, с 1 июля Нацбанк Белоруссии переходит с двойной системы расчета ЗВР (по стандартам Международного валютного фонда (МВФ) и в национальном определении) на единый показатель состояния ЗВР республики, рассчитываемый только в соответствии со стандартом МВФ.

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Отмечается, что решение о переходе на стандарт МВФ принято Нацбанком после консультаций с Всемирным банком, знакомства с рекомендациями МВФ и опытом внедрения единого стандарта расчета ЗВР в других странах.

Унификация расчета показателя ЗВР будет означать о том, что Нацбанк исключит некоторые активы, которые учитывались при расчете ЗВР Белоруссии в национальном определении.

К ним относятся драгоценные металлы, отличные от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, не рассматриваемые МВФ в качестве резервных. К таким валютам относится российский рубль.

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Напомним, по состоянию на 1 июня 2017 года ЗВР Белоруссии по методологии МВФ составили $5,238 млрд, увеличившись с начала года на 6,3%. В национальном определении ЗВР республики составили $5,604 млрд, увеличившись с начала года на 8,1%.