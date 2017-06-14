Ростов-на-Дону, 14 июня, 2017, 13:51 — ИА Регнум. До сих пор штраф за неоплаченную парковку в Ростове-на-Дону выписывать пока некому. По-прежнему некому и отслеживать «зайцев». Это связано с тем, что платное парковочное пространство находится вне компетенции ГИБДД. Сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев признал, что «система платных парковок не действует. Она просто формально существует, но не работает», сообщает ИА REGNUM 14 июня.

ИА REGNUM Терминал для оплаты парковки

«Наша задача — заставить её работать. И когда будет подписано соглашение (с ГУ МВД России по Ростовской области о взимании штрафов за неуплату стоянки. — прим. ИА REGNUM) — не знаю. Но чем быстрее, тем лучше. Я в этом заинтересован, наверное, больше других. Во-первых для того, чтобы каким-то образом сдвинуть в сторону решения вопрос пробок. Нам надо эту систему довести до ума и логического завершения», — сказал Кушнарев.

Сити-менеджер добавил, что хотел бы скорейшего подписания договора с полицией. В начале отметил, что в этом году, а затем конкретизировал: «В течение ближайших двух месяцев».

Конечно, для тех, кто не хочет платить за стоянку, отсутствие соглашения с дорожной полицией сыграет только на руку. Но с другой стороны, это несправедливо по отношению к тем, кто регулярно и добросовестно оплачивает услугу.

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Платные парковки в Ростове-на-Дону: нарушителям закон не писан

Напомним, в Ростове-на-Дону платная парковочная сеть включает в себя стоянки на 6 тыс. машин. Но на этом реализация проекта не заканчивается. Платные парковки появятся и на главной улице донской столицы — Большой Садовой. Пока прорабатывается вопрос о количестве машиномест.

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С картой платных стоянок автовладельцам можно ознакомиться на официальном сайте инвестора проекта — ООО «Ростовское парковочное пространство». Сюда включены также места для инвалидов и другой категории граждан, пользующихся льготами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, платные стоянки были запущены в столице юга России в сентябре 2016 года. Автовладелец должен заплатить 35 рублей за час парковки в будни с 8:00 до 20:00.

По предварительным расчетам, в казну города-миллионника платные парковки должны приносить более 500 млн рублей. Но с сентября 2016 года по апрель 2017 года на проекте донская столица заработала только 1,6 млн рублей.

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