Вашингтон, 14 июня, 2017, 13:36 — ИА Регнум. Корпорация Apple разрабатывает программное обеспечение для самоуправляемых автомобилей. Об этом заявил генеральный директор компании Тим Кук в интервью изданию Bloomberg.

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«Мы фокусируем свое внимание на автономных системах. Это основная технология, которую мы считаем очень важной», — приводит издание слова Кука.

При этом он дал понять, что непосредственно автомобили Apple делать не собирается. Вместо этого компания планирует диверсифицировать свой бизнес в будущем.

Новым направлением для нее станут поставки систем для автопроизводителей, которые смогут обеспечить машинам возможность автономного передвижения.

Напомним, с 2014 года многие СМИ сообщали о так называемом Project Titan, призванном разработать технологии автономных автомобилей. Изначально планировалось создавать непосредственно машины, передвигающиеся без помощи человека.

Однако затем масштаб проекта был уменьшен. Компания сосредоточилась на программном обеспечении и электронных системах.