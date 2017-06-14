Астана, 14 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Предварительная стоимость ЭКСПО — 1,3 миллиарда долларов, при этом на реализацию инвестиционных проектов потрачено порядка 793 миллиона долларов США. Об этом сегодня, 14 июня, информирует ресурс «LS».

Astana.gov.kz На выставке ЭКСПО-2017

Издание отмечает, что по предварительным расчетам главы национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжана Есимова стоимость организации выставки порядка 400 миллиардов тенге. Это порядка 1,3 миллиардов долларов США, однако, сумма в долларах может быть гораздо выше за счет падения курса тенге с начала функционирования АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017».

«Во сколько обошелся этот проект — рано еще пока говорить. Мы эту цифру обязательно озвучим, но на сегодняшний день это будет где-то около 400 с лишним миллиардов тенге (1,3 с лишним миллиардов долларов США). Это строительство объектов, проведение мероприятия, включая все», — сказал он на пресс-конференции, освященной открытию выставки.

По данным пресс-службы акимата города Астана (администрация столицы Казахстана) инвестиционные проекты на 244 миллиардов тенге (793 миллионов долларов США) были реализованы на стадии подготовки к строительству объектов выставки «Астана ЭКСПО-2017». За счет этих средств удалось создать 5,3 тысяч рабочих мест, а также были привлечены 262 отечественных товаропроизводителя и заключено договоров на 36,8 миллиардов тенге (119,6 миллионов долларов США).

«В целом приток иностранных инвестиций в экономику столицы значительно вырос. Например, по итогам четырех месяцев 2017 года в Астану было привлечено 12,3 миллиардов тенге (39,98 миллионов долларов США). Всего в течение 2015−2016 года объем капиталовложений зарубежными компаниями достиг порядка 100 миллиардов тенге (325 миллионов долларов США)», — пояснили в акимате.

Согласно приведенным данным, на развитие инфраструктуры выделено 84,7 миллиарда тенге (275,28 миллиона долларов США). Из них 6,3 миллиарда тенге (20,48 миллионов долларов США) выделено на развитие сферы энергетики, на развитие транспорта — 47,4 миллиарда тенге (154,05 миллиона долларов США), а 31 миллиард тенге (100,75 миллионов долларов США) — на жилищно-коммунальное хозяйство. Отмечается, что территория выставки обеспечена теплом за счет ввода четырех тепломагистралей, а электроснабжением за счет ввода двух подстанций 110 кВт. Кроме этого, инфраструктура включает в себя подающий водовод и коллектор ливневой цивилизации. В целях присоединения к транспортной системе столицы, а также для повышения мобильности завершено строительство и реконструкция 16 автодорог.

Стоит отметить, что как по количеству туристов, так и по объемам розничной торговли у акимата достаточно оптимистичные ожидания — в целом, прогнозируется поток в 2 миллиона туристов, которые обеспечат загруженность 230 гостиниц и мест размещения, а также увеличат посещаемость объектов культуры и спорта.

«Только на территории выставочного комплекса будет работать 40 объектов общепита. При этом в дни максимальной пиковой нагрузки будет задействовано порядка 100 тысяч посадочных мест. Таким образом, существенно увеличится оборот субъектов МСБ, рост выпуска продукции которыми по оценке составит более 12%. Объемы розничной торговли достигнут порядка 1 триллиона тенге (3,25 миллиардов долларов США)», — отмечает акимат столицы.

Если немного углубиться в арифметику, то учитывая то, что продолжительность выставки составляет порядка 90 дней, то получается ежедневный постоянный поток должен быть свыше 22 тысяч человек. В первые 2 дня выставки всего ее посетили порядка 20 тысяч посетителей, что уже можно отметить как «отставание от графика».

Напомним, АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» было создано в январе 2013 года. Ее руководителем был назначен Талгат Ермегияев, который позже был уличен в хищениях. В частности, по данным антикоррупционной службы, общая сумма украденного составила 10,2 миллиардов тенге, что по курсу того периода составляет порядка 54,8 миллионов долларов США.

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Напомним также, что на организацию ЭКСПО-2017 планировалось потратить порядка 3 миллиардов долларов США. При этом ожидался полный возврат всех потраченных средств .

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