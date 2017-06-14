Москва, 14 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Закон о реновации жилищного фонда Москвы — самый резонансный из всех актов, которые рассматривались в Государственной думе VII созыва. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня, об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»). Задача парламента состояла в том, чтобы права граждан не были нарушены, отметил он.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

«Конечно, нет такого закона, который устроил бы абсолютно всех. Но Государственная дума пошагово сделала всё, чтобы это закон защитил права граждан и устроил большинство — и тех, кто за, и тех, кто против», — констатировал депутат, указав на то, что «удалось развенчать ряд мифов, которые возникли вокруг этого закона, введены нормы, которые защищают граждан».

Толстой заверил, что рабочая группа на протяжении всего срока полномочий Госдумы будет заниматься мониторингом правоприменительной практики, того, как исполнительная власть будет реализовывать этот закон.

«Тем, кто сегодня митингует перед входом в Госдуму, удалось предложить конструктивную повестку по контролю защиты прав москвичей», — добавил он.

Госдума в третьем чтении приняла закон о реновации. В программу реновации войдут многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома, в которых собственники жилых помещений и граждане, имеющие право пользования жилыми помещениями на условиях социального найма поддержали включение данных домов в проект программы. При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы.