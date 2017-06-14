Москва, 14 июня, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Возглавит комиссию заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Среди вошедших в состав комиссии — сенаторы Борис Невзоров, Олег Морозов, Владимир Полетаев, Ольга Ковитиди.

Дарья Антонова ИА REGNUM Совет Федерации РФ

Комиссии предстоит вести мониторинг деятельности иностранных государств и международных организаций, которая нацелена на вмешательство «в политическую, экономическую, культурную, гуманитарную сферы деятельности в России».

Кроме того, сенаторы займутся анализом российских законов, которые направлены на защиту государственного суверенитета, а также будут готовить предложения по их доработке.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости создания комиссии по защите государственного суверенитета было заявлено в начале июня. Так, 6 июня глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев предупредил о том, что США и их союзники по НАТО будут пытаться повлиять на ход президентской избирательной кампании в России, при этом их действия будут «активными и последовательными».

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